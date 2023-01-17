خط الكهرباء الإيراني يتوقف ويشل الحياة في ديالى

شفق نيوز/ ذكر مصدر حكومي في ديالى ان الجانب الايراني اوقف خط تجهيز ديالى الكهربائي بسبب عدم وجود فائض للطاقة ما سبب انقطاعا طويلا للتيار الكهربائي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان الخط الايراني خرج عن الخدمة في ديالى بسبب عدم وجود فائض لدى الجانب الإيراني وفقا لبنود العقد المبرم بين العراق وإيران والذي ينص على تزويد العراق من فائض الطاقة الكهربائية في إيران.

واكد المصدر ان انقطاع الخط الإيراني تسبب بانقطاعات طويلة للتيار في عموم ديالى تصل الى 18- 20 ساعة يوميا، مشيرا الى ان معدل تزويد ديالى بالتيار الكهربائي حاليا لا يتجاوز 400 ميكاواط رغم ان الحاجة الفعلية تتجاوز 1600 ميكاواط مع التوسع السكاني والعمراني في الوحدات الإدارية.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميكاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 900 ميكاواط من التيار الكهربائي.

ويشكو سكان ديالى من رداءة وضعف الخط الايراني منذ انشاءه بعد سقوط النظام السابق وسط مطالبات بالاستغناء عنه والاعتماد على الموارد والمقومات الوفيرة مؤكدين أن الخط الإيراني لا يلبي ربع احتياجات المحافظة ويشهد توقفا وتذبذبا بشكل مستمر.