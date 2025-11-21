خطيب جمعة النجف يشكر "أسود الرافدين": العراقيون حولوا الرياضة لأخلاق وعبادة

شفق نيوز- النجف

أشاد خطيب وإمام صلاة الجمعة في النجف، صدر الدين القبانجي، يوم الجمعة، بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره الإماراتي، معتبراً أن العراقيين حولوا الرياضة إلى "أخلاق وعبادة"، فيما أكد أن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة تسير بطريق صحيح.

وقال القبانجي في خطبة الجمعة التي تابعتها وكالة شفق نيوز: "فخورون بفوز العراق على الإمارات وتأهله إلى الملحق العالمي، وهنا نؤكد أن العراق حوّل الرياضة إلى مدرسة أخلاقية وتربوية، وكذلك حوّل العراق الرياضة إلى عبادة. نحن فخورون بما أنجزه الفريق العراقي وشكرُنا له".

وفي شأن العملية السياسية، اعتبر أن "الخطوات السياسية في تشكيل الحكومة تتكلل بالنجاح، والإطار التنسيقي اتحدوا وأعلنوا قانونياً أنهم الكتلة الأكبر، ومن حقهم تعيين رئيس الوزراء، وحُسمت للشيعة ولا نُظلم أحداً".

وأضاف في الشأن المحلي: "نحن نواجه حرباً ثقافية أخلاقية ممنهجة بعد فشلهم في الحرب العسكرية والسياسية، وسيفشل أيضاً أعداؤنا بهذه الحرب إن شاء الله".

وتابع القبانجي: "ما حدث من حفل غنائي في الناصرية يعتبر حرباً لسلب الهوية الدينية، وعملاً ممنهجاً وراءه جهات، وتريد إعادته في البصرة أيضاً. ومن مسؤولية الدولة هنا حماية شعبنا وثقافتنا الإسلامية، فمحافظاتنا حسينية وليست يزيدية".

وأردف "نناشد علمائنا وعشائرنا وكذلك الإدارة المدنية على منع هذه الحفلات من تكرارها في البصرة أو غيرها".