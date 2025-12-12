خطيب جامع أبي حنيفة يتهم وزارة الرياضة بمحاولة تحويل نادي الأعظمية إلى "مول تجاري"

شفق نيوز - بغداد

اتهم إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان في بغداد عبد الستار عبد الجبار، خلال خطبة صلاة الجمعة، وزارة الرياضة والشباب بمحاولة الاتجار بنادي الاعظمية وتحويله الى "مول تجاري".

وقال عبد الجبار في الخطبة، إن "وزارة الشباب والرياضة تتاجر بمؤسساتها"، مردفا بالقول إن "نادي الأعظمية الذي تأسس في العام 1951، فوجئ أهالي المنطقة اليوم بقرار تحويله إلى مول تجاري، مؤكداً أن "بغداد ليست بحاجة إلى مراكز تجارية جديدة".

وأضاف أن "المراكز التجارية كانت سابقاً توفر البضاعة الأفضل بالسعر الأنسب، أما اليوم فأصبحت تتسابق لتحقيق الأرباح ضمن القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن وزارة الرياضة والشباب "تتسابق لبناء مول في الأعظمية لجني الأرباح".

وأوضح عبد الجبار أن الوزارة تحرم شباب المنطقة من الرياضة، مطالباً باسم أهالي الأعظمية بالعدول عن هذا التوجه والعودة إلى خدمة الرياضة والشباب وإعدادهم الإعداد الصحيح.

وأكد إمام وخطيب جامع أبي حنيفة أن الأعظمية "مدينة عريقة ولا يصح الاستهانة بها بهذا الشكل"، مشدداً على أن "النادي المعطّل لا يجوز تحويله للاستثمار بهذه الطريقة".