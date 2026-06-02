خطوط "كوردستانية وتركية" تعزز الكهرباء: 1200 ميغاواط جديدة تدخل العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مسؤول في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء ، عن دخول خطوط طاقة كهربائية جديدة إلى العراق عبر تركيا وإقليم كوردستان، في خطوة تهدف إلى دعم الشبكة الوطنية وتحسين واقع التجهيز خلال فصل الصيف.

وقال مصدر في كهرباء نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام الماضية شهدت إدخال نحو 600 ميغاواط عبر الخط التركي إلى الشبكة الوطنية العراقية، إلى جانب كميات مماثلة دخلت الخدمة عبر شركة كار من إقليم كوردستان".

وأضاف أن "حصة نينوى من هذه الكميات تبلغ نحو 8.5%، فيما سيتم توزيع بقية الطاقة على محافظات عراقية أخرى عبر الشبكة الوطنية"، مبيناً أن "هذه الخطوط لا تقتصر فائدتها على نينوى فقط، وإنما تدعم استقرار المنظومة الكهربائية في عموم البلاد".

وأشار المصدر، إلى أن "هذه الإضافات ستنعكس إيجاباً على واقع الكهرباء في نينوى، خصوصاً مع تسجيل استقرار أفضل مقارنة بالفترات السابقة، إذ تتراوح ساعات التجهيز حالياً في مدينة الموصل بين 14 و16 ساعة يومياً".

وأوضح أن "الاستقرار الحالي لا يعني ثباتاً كاملاً في التجهيز، لأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال خلال الصيف قد يؤثران على ساعات التزويد في المرحلة المقبلة".

يذكر أن وزير الكهرباء علي سعدي وهيب وجّه، يوم أمس السبت، بتشكيل غرفة طوارئ مركزية خاصة لمواجهة تحديات صيف عام 2026.

يأتي هذا تزامناً مع ما أكده وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج محمد نعمة مؤخراً، بأن منظومة إنتاج الطاقة في العراق تمر بـ"ظروف حرجة جداً"، إثر انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع كميات الغاز المستورد من إيران إلى النصف، جراء استمرار الحرب والتوترات في المنطقة.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية.