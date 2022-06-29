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خطوات من البيئة لمكافحة التصحر في كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-29T10:56:21+0000
خطوات من البيئة لمكافحة التصحر في كربلاء

شفق نيوز / كشف مدير بيئة كربلاء، حامد الياسري، يوم الأربعاء، عن آلية عمل ميداني مستمر لمكافحة التصحر وإظهار المحافظة بحلة جديدة.

وقال الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "دوائر المحافظة مهتمة بالعمل على إظهار كربلاء بحلة جديدة وزيادة المساحات الخضراء فيها والشروع بحملة تشجير الحدائق العامة والمتنزهات لغرض الحد من العواصف الترابية ومناطق التصحر".

وأضاف أن "هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الزراعة لتشجير الأراضي، حيث أرسلت الوزارة عدداً وفيراً من الأشجار للمحافظة، والتي من أهمها أشجار الزيتون والكابرس والأشجار المعمرة".

وأوضح الياسري، أن "هناك حملة بدعم العتبتين الحسينية والعباسية، لرفد المحافظة ودوائر التربية بالأشجار"، لافتاً إلى أنها "مازالت غير كافية خاصة أن المحافظة بحاجة إلى 5 آلاف شجرة".

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