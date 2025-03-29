خطط الأمن والخدمات في العيد.. السوداني يؤكد على الانضباط بالتنفيذ

شفق نيوز/ زار رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مقر قيادة العمليات المشتركة، حيث تابع سير تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، بحضور أمين بغداد.

واطلع السوداني، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد إلى وكالة شفق نيوز، على الإجراءات التفصيلية للواجبات والمهام الموكلة إلى الجهات الأمنية والخدمية ضمن قواطع المسؤولية، موجهاً بضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة وتنفيذها بدقة دون أي تراخٍ.

وأكد أن العيد يمثل مناسبة دينية واجتماعية تتطلب جهداً استثنائياً من الأجهزة الأمنية والخدمية لضمان أمن المواطنين، وتأمين حركة النقل، والحفاظ على النظام العام خلال أيام العيد.

كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة مقر خلية الاستهداف الجوي في قيادة العمليات المشتركة، حيث استمع إلى إيجاز حول جهودها في استهداف أوكار الإرهابيين وملاحقة فلولهم.

وشدد على أهمية تطوير الأساليب العسكرية المتبعة في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن النتائج الكبيرة التي حققتها الخلية تعكس التطور الفني الحاصل، لاسيما في مجال تفعيل إمكانات المراقبة والاستطلاع الجوي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد.