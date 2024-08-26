خطر يهدد العراقيين.. "الأكياس البلاستيكية" تلوث الطعام وتسمم البيئة

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في العراق فاضل الغراوي، يوم الاثنين، أن استخدام الأكياس البلاستيكية يشكل خطرًا على الحياة والبيئة في العراق، بالإضافة إلى تأثيره الضار على الحيوانات.

وأشار الغراوي، في تصريح له ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى أن أكثر من 700 نوع من الحيوانات البرية والبحرية تتعرض لأضرار جسيمة بسبب هذه الأكياس.

وأضاف أن الأكياس البلاستيكية الشفافة تؤدي إلى موت السلاحف البحرية التي تظن أنها قناديل بحرية فتأكلها، مما يؤدي إلى نفوقها، كما تؤثر على الشعاب المرجانية بسبب حجب الضوء عنها، كما أن الأكياس البلاستيكية تسبب نفوق عدد كبير من الثدييات والحيوانات البرية مثل الجمال والأبقار.

وأوضح الغراوي أن استخدام الأكياس البلاستيكية في شراء الخبز أو تغليف الأطعمة الحارة في العراق يؤدي إلى تسرب المواد الضارة إلى داخل أرغفة الخبز بسبب تفاعل الأكياس مع الحرارة، بالإضافة إلى التلوث الناتج عن تناول لحوم الحيوانات مثل الأبقار والأغنام التي قد تبتلع الأكياس البلاستيكية، مما يؤدي إلى تركز المواد الكيميائية في لحومها وعظامها وحليبها، مما يؤثر على الإنسان عند تناولها، وينقل الملوثات إلى الأجنة عبر المشيمة.

وأضاف الغراوي أن العديد من البيوت العراقية تقوم بحرق الأكياس البلاستيكية في المنازل أو في أماكن الطمر العشوائية، مما يؤدي إلى انبعاث غازات سامة مثل الفينولات والكلور إلى الجو.

وأشار إلى أن غراماً واحداً من الفينول يمكن أن يكون قاتلاً للإنسان، ويؤدي إلى أمراض تنفسية وهضمية وسرطانية، إضافة إلى التسبب في تشوهات خلقية لدى الأجنة.

وأكد الغراوي أن تحلل كيس البلاستيك في التربة يحتاج من 10 إلى 20 سنة.

وطالب الغراوي الحكومة بمنع استيراد أو تصنيع الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستخدام اليومي للأطعمة، وإلزام المحال والأفران والمطاعم باستخدام الأكياس الورقية بدلاً منها.

كما دعا الحكومة لإعلان فرص استثمارية لإنشاء معامل الأكياس الورقية وفقًا للمواصفات الصحية، وإطلاق حملة وطنية بعنوان "صحتك تهمنا" للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية.