"خطر دائم" يهدد السكان .. حصيلة "مرعبة" لعدد المباني الآيلة للسقوط في العراق

شفق نيوز/ أحصت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الأربعاء، عدد الأبنية الآيلة للسقوط في بغداد والمحافظات، وبينما كشفت الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، طالبت وزارة الاعمار والإسكان بإزالتها او غلقها منعا لحصول "حوادث مأساوية".

وقال مدير عام الدفاع المدني، اللواء محسن كاظم علك، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الأبنية الآيلة للسقوط في بغداد والمحافظات تبلغ حدود 2517 مبنى، وتم مفاتحة وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص".

وأضاف علك، "وبناء على ذلك، تم تشكيل لجنة برئاسة أحد المهندسين الاستشاريين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام التصاميم في وزارة الاسكان والاعمار، ومدير الدائرة الهندسية في مديرية الدفاع المدني، وأجرت هذه اللجنة كشفاً على الأبنية الآيلة للسقوط وحددت درجة مخاطرها".

وعن الصلاحيات أوضح مدير الدفاع المدني، أن "وزارة الاعمار والاسكان تتخذ إجراءات وتقيم دعاوى وتنذر المواطنين، كما أن مراكز الدفاع المدني توجه إنذارات للمواطنين، وتم إخلاء بعض من المباني الآيلة للسقوط ويجري العمل على إخلاء الباقي".

وأكد، أن "المباني المؤشر أنها آيلة للسقوط لم يحصل فيها انهيار لحد الآن، رغم غزارة الأمطار والظروف الجوية السيئة التي مرّت، ونأمل من وزارة الاعمار والاسكان على اعتبار انها الجهة المعنية بالإضافة إلى البلديات بإزالة هذه الأبنية أو غلقها لتنجب حصول حوادث مأساوية قد تسفر عن وقوع ضحايا".

أما فيما يتعلق بالإجراءات فقد أشار علك إلى أن "مراكز الدفاع المدني تتابع شروط سلامة الأبنية وتحيل المخالفين إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني استناداً إلى قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 وفق المادة 20 و21، وهناك إجراءات أخرى من صلاحيات المحافظين وفق المادة 10 من القانون أعلاه، وفي حال عدم معالجة المباني يحال المخالفين إلى محاكم الجنح لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ويبدو عدد الأبنية المتهالكة "ثابتاً" ولم يطرأ عليه تغيير أو حتى تحرك رسمي بشأنها، إذ كشفت مديرية الدفاع المدني العراقية، في 12 كانون الأول 2022، إن "مديرية الدفاع المدني وبعد حادثة انهيار مبنى المختبر الوطني في بغداد ولإجراءات تتعلق بالسلامة العامة، أجرت حملة لحصر الابنية والدور الآيلة للسقوط في بغداد والمحافظات كافة".

وأشار المتحدث باسم المديرية آنذاك العميد جود عبد الرحمن إلى "وجود 2517 بناية آيلة للسقوط في بغداد والمحافظات"، مؤكداً "مفاتحة وزارة الداخلية ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات وأمانة بغداد لتقييم ضرر هذه الابنية وتقدير خطورتها طبقا لنظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 المعدل المادة 59 منه".

وشهدت بغداد وعددا من المحافظات حوادث انهيارات لأبنية كان أبرزها بناية المختبر الوطني في منطقة ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد والتي راح ضحيتها عددا من المواطنين، فيما تغيب الرقابة الواضحة على انشاء البنايات او الاضافات الجديدة عليها او المتابعة والصيانة، ما يهدد حياة المواطنين بالدرجة الأولى.