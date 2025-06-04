خطة أمنية جديدة.. الأنبار تُخرج العسكر من المدن في العيد

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، سعد المحمدي، يوم الأربعاء، عن تطبيق خطة أمنية خاصة بعيد الأضحى، تتضمن إخراج القطعات العسكرية من داخل المدن إلى أطرافها.

وقال المحمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "التنسيق جرى بين قيادة عمليات الأنبار وقيادة الشرطة لإعادة توزيع القوات الأمنية، بحيث تتولى الشرطة المحلية مسؤولية تأمين الجوامع والأسواق والمتنزهات، بينما تنتشر القوات العسكرية في محيط المدن تحسباً لأي طارئ".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لسكان المحافظة والزائرين خلال أيام عيد الأضحى، مع ضمان انسيابية الحركة داخل المدن والحد من المظاهر العسكرية في المناطق السكنية".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد قرر أن تكون عطلة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 6 حزيران وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير.