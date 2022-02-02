خطة أممية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق وكوردستان

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، انها دشنت مع وزارة الصحة العراقية أول خطة استراتيجية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي ستغطي تدريجيًا كل العراق بما في ذلك اقليم كوردستان.

وأوضح مكتب المنظمة في العراق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الخطة هي بمثابة رؤية استراتيجية وتوجيهات لتطوير تنفيذ وتنسيق التدخلات المستدامة المتعلقة باستجابة النظام الصحي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من عواقبه الصحية والطويلة".

ونقل بيان للمنظمة عن مسؤولة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتورة رنا محمد علي قولها إن "الخطة تستهدف دمج خدمات صحية شاملة ومنسقة بشكل جيد للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المرافق الصحية على كافة المستويات الاولية والثانوية والتخصصية".

وقالت الدكتورة رنا إن "الخطة تهدف ايضا الى زيادة وعي المجتمع حول الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتسعى جاهدة لمكافحة الوصم ودمج العنف القائم على النوع الاجتماعي في الاستجابة الصحية الانسانية والطوارئ".

وبحسب البيان فأن "الخطة الاستراتيجية صممت لتغطي جميع محافظات العراق تدريجيا بما في ذلك إقليم كوردستان من خلال خطة مرنة ومصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات لكل محافظة".

ونقل البيان عن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أحمد زويتن قوله إن "الاستراتيجية تركز على الحد من تأثير العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال ضمان توفير رعاية جسدية ونفسية ملائمة لجميع الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وقال زويتن "نحتاج الى العمل بشكل جماعي لتصحيح الاسباب الجذرية للعنف، والتأكد من أن أبناءنا وبناتنا يتلقون تعليماً صحيحا ويمتلكون الوعي حول احترام بعضهم البعض".

وذكر البيان ان "حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي تتزايد خلال الازمات الانسانية حيث تزداد أوجه الضعف التي يعاني منها المجتمع، خصوصا مع غياب المساءلة"، مضيفا ان "مظاهر عدم المساواة بين الجنسين تفاقمت خلال جائحة "كوفيد-19"، كما تزايدت اشكال هذا العنف، لا سيما العنف المنزلي".

ونقل البيان عن وزير الصحة هاني بدر العقابي تأكيده على "ضرورة وجود خطة استراتيجية للعنف القائم على النوع الاجتماعي باعتبارها الركيزة الاساسية التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والنفسية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وقال وزير الصحة العراقي "تلتزم وزارة الصحة بان تكون جزءا فاعلا من التغيير المؤسسي للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدني".

وفي العراق، فإن حوالى 1.23 مليون شخص معرضون لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بأشكاله المختلفة، وتشكل النساء والفتيات المراهقات أكثر من 75 ٪من هذه الفئة.

وترتبط 77 ٪من حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي بالعنف الاسري. ويقدر تقرير صدر مؤخرا لمنظمة الصحة العالمية حول العنف ضد المرأة، أن معدل انتشار عنف الشريك الحميم يبلغ 26 ٪بين النساء المتزوجات/ الشريكات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 في العراق.

يذكر ان الامم المتحدة تعرف العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤدي أو من شأنه أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه األفعال أو الاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص".