"خطة" للشروع بإنشاء الحزام الاخضر حول بغداد

شفق نيوز/ كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوم الاحد، عن خطة إنشاء الحزام الاخضر حول العاصمة لتحسين البيئة.

وقال المحافظ في بيان صدر عقب اجتماع عقده، اليوم، مع دائرة البستنة والغابات التابعة الى وزارة الزراعة، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الخطة تهدف الى تحسين البيئة من خلال تخفيف الاتربة ودرجات الحرارة، عقب إجراء عمليات التشجير التي ستتكفل بتنفيذها دائرة بلديات بغداد بعد استلام الاشجار من وزارة الزراعة".

وأشار العطا، إلى أن "المحافظة ستعمل على تعزيز مبادرة وزارة الزراعة، من خلال استلام الاشجار والنبتات، لتقوم بزراعتها في الطوق الاخضر حول العاصمة بغداد بهدف تحسين البيئة".

من جانبه، اكد معاون مدير دائرة البستنة والغابات حاتم كريم، "الاتفاق مع دائرة البلديات التابعة للمحافظة على خطوات الشروع بالخطة، وتحديد اليات العمل، للبدء بالطوق الاخضر حول العاصمة"، مشدداً على ضرورة "الاهتمام بالجانب الزراعي، واعادة هيبة البيئة من خلال تنفيذ مباردة وزارة الزراعة".

وبحسب مراقبين، فأنه ومنذ قرابة عشر سنوات تؤكد الحكومات المحلية عزمها انشاء حزام اخضر حول المدن، وذلك في تجربة حققت نجاحاً في عدد من الدول، لكنها لم تر النور في العراق بسبب عدم جدية القائمين على المشاريع، اضافة الى الفساد الذي ينخر بالمنظومة الحكومية.