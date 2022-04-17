خطة عاجلة لتعزيز "شريان ديالى" بالمياه وإنقاذ 15 وحدة إدارية

شفق نيوز/ اطلقت وزارة الموارد المائية، يوم الأحد، خطة انقاذ عاجلة لتعزيز نهر ديالى بالمياه عبر نهر دجلة لإنقاذ أكثر من 15 وحدة إدارية من الجفاف والهلاك الزراعي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان وفدا من محافظة ديالى يضم مسؤولين وأكاديميين ومختصين التقى بوزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الجفاف ونقص المياه.

واكد الوفد لوكالة شفق نيوز، ان وزارة الموارد المائية قررت تعزيز نهر ديالى من نهر دجلة وعبر مشروع "اسفل الخالص" الاروائي وبخطة مشابهة لتعزيز نهر خريسان العام الماضي لتأمين المياه لأكثر من 500 ألف نسمة، لافتا الى ان العمل بالخطة سيبدأ بعد اقل من اسبوع.

واشار الى ان وفدا من وزارة الموارد المائية سيزور ديالى غدا لتحديد مسار عبور المياه من نهر دجلة الى نهر ديالى وتأمين المياه لأكثر من 10 آلاف دونم من البساتين التي تتغذى عبر نهر ديالى.

وتعاني ديالى خلال العامين الأخيرين من شح المياه مما جعلها المحافظة الأكثر تضررا من ذلك، ويعود السبب إلى سوء إدارة ملف الموارد المائية من قبل الحكومة الاتحادية وسوء إدارة الخزين المائي في بحيرة حمرين، أكبر خزان مائي في ديالى، الى جانب اقدام الجانب الإيراني على قطع الأنهر والجداول وحجب مياه السيول خلال الموسمين الأخيرين بسبب حاجة الجانب الإيراني للمياه وعدم وجود تفاهمات واضحة مع الجانب العراقي حيال ملف المياه المشتركة.

وتهدد ازمة الجفاف بنزوح عشرات القرى الزراعية وهلاك عشرات الآلاف من الدوانم والبساتين المثمرة، إضافة إلى إلغاء الخطط الزراعية والأضرار الجسيمة التي لحقت بالثروة الحيوانية بشتى جوانبها.