خطة طوارئ في كربلاء.. تفاصيل الإجراءات وموعد التطبيق

شفق نيوز/ حددت دائرة صحة كربلاء، يوم الأربعاء، موعد المباشرة بالخطة الخاصة للزيارة الشعبانية، وبينما أوضحت تفاصيل خطة الطوارئ هذه، أشارت إلى أنها ستركز على تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية لمواجهة الأمراض الانتقالية.

وقال المتحدث باسم الدائرة، عدي السلامي، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة كربلاء ستشرع اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بتنفيذ خطتها الخاصة بالزيارة الشعبانية، والتي تمت بمتابعة وإشراف من قبل المدير العام لدائرة صحة كربلاء، صباح الموسوي".

وأوضح السلامي أن "الخطة تتضمن توزيع 85 عجلة إسعاف فوري قرب مراكز الطوارئ داخل المدينة القديمة وعلى الطرق الخارجية، حيث سيكون الإخلاء حسب الرقعة الجغرافية، علاوة على استنفار 20 ألف موظف من ملاكها، كما تم تهيئة 6 مستشفيات حكومية، فضلاً عن فتح مفرزة طبية في مركز السيدة زينب الكبرى الجراحي التخصصي".

وأضاف، "كذلك تم تهيئة 40 فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين، ومتابعة مشاريع المياه الحكومية والأهلية، إلى جانب قيام فرق صحية خاصة بمتابعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية والدفاع المدني في المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الصحية، وجميع المواقع التي ستقدم الخدمة الصحية للزائرين والمواطنين".

وتابع، أن "كل ما سبق يأتي بموازاة قيام الفرق الصحية المرابطة في السيطرات الخارجية لمداخل المدينة، بفحص المواد الغذائية، وأخذ النماذج منها للفحص المختبري، وبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأوضح، "كما سيتم فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية في العباسية الشرقية والغربية وباب بغداد، وكذلك مركز طوارئ العلوية في منطقة حي الغدير، وطوارئ المركز الصحي في عون، وتجهيزها بجميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية".

وبين، أن "خطة طوارئ الدائرة للزيارة الشعبانية ركّزت وللعام الرابع على التوالي، على تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية لمواجهة الأمراض الانتقالية بشكل عام، ولهذا ستقوم الفرق الصحية على حثّ المواطنين والزائرين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم من الإصابة بها".

وأكمل، "وستعمل الفرق الصحية على زيادة وعي المواطنين والزائرين وأصحاب المواكب الحسينية، من خلال التأكيد على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون وبقية الإجراءات الاحترازية".

وأكد، "كذلك ستقوم وزارة الصحة والحكومة المحلية ودوائرها بإسناد صحة كربلاء من خلال رفدها بـ10 عجلات إسعاف من الوزارة، من مركز العمليات والخدمات الطبية الطارئة، وكذلك ستقوم دائرتي الصحة في بابل والنجف بتقديم الدعم والإسناد الطبي ضمن الحدود الإدارية للمحافظتين".