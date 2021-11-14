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خطة خمسية لوزارة الكهرباء العراقية لرفع الطاقة الإنتاجية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-14T12:48:08+0000
خطة خمسية لوزارة الكهرباء العراقية لرفع الطاقة الإنتاجية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، عن إعدادها خطة خمسية لزيادة إنتاج الطاقة بمعدل سنوي وصولاً إلى 54 ألف ميكاواط.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة تهدف لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية على شكل مراحل قصيرة الأمد خلال سنة واحدة وطويلة الأمد خلال للسنوات الخمس المقبلة".

وبين انه "سيتم زيادة الإنتاج خلال السنة الأولى من الخطة بمعدل ستة آلاف ميكاواط، وفي السنة الثالثة 12 ألف ميكاواط وصولاُ إلى طاقة إنتاجية تبلغ 54 ألف ميكاواط بعد انتهاء السنوات الخمس".

وأضاف أن الخطة تتضمن "رفع معدلات الإنتاج وخفض الاختناقات وادخال بعض الخطوط الناقلة التي نروم إدخالها في فصل الصيف المقبل، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية".

وأشار موسى الى ان وزارة الكهرباء "طالبت الوزارات المعنية بتوفير الوقود والدعم المالي خلال زيارة رئيس الوزراء إلى مقر الوزارة"، مضيفا ان الوزارة "تفتقر للدعم المالي وقد وجه رئيس الوزراء وزارتيّ التخطيط والمالية لتوفير الأموال اللازمة".

ولفت الى ان "الديون المترتبة لوزارة الكهرباء بذمم الوزارات ومؤسسات الدولة تبلغ نحو ثلاثة تريليونات دينار كأجور استهلاك الكهرباء، وهذه ديون واجبة الدفع"، مؤكداً ان الوزارة "ماضية بالخطة وستشهد الكهرباء في الأعوام المقبلة تحسناً واضحاً".

ويعاني العراق من تدني إنتاج الطاقة الكهربائية وعلى مدى السنوات الماضية والحكومات المتعاقبة صرُف لوزارة الكهرباء عشرات المليارات من الدولارات من دون حل لهذه الأزمة، وعادة ما يتراجع تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين خلال فصل الصيف إلى أدنى مستوياته.

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