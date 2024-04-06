خطة المرور في العيد: لا قطوعات للشوارع والأمر يعتمد على حركة الناس

شفق نيوز/ كشفت مديرية المرور العامة،، يوم السبت، عن عدم وجود قطوعات في شوارع العاصمة بغداد، ضمن خطتها لأيام عيد الفطر، مشيرة إلى أن الأمر يعتمد على الحركة البشرية واكتظاظ الناس في الأماكن العامة.

وقال الناطق باسم المرور العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة المرورية الخاصة بعيد الفطر سيتم خلالها تعزيز عناصر من مواقع تسجيل المركبات وزجها مع العناصر الموجودة في الشارع لتنظيم حركة السير".

وتابع القيسي: "لم ترد أي توجيهات حتى الان بخصوص وجود قطوعات في بغداد والمحافظات، وهذا يعتمد على الحركة البشرية في الأماكن العامة في حال حصل زخم مروري سيتم إجراء القطع المؤقت للطريق".

ودعا القيسين المواطنيين الى "التعاون مع رجل المرور والالتزام بالقوانين المرورية وعدم الوقوف على جوانب الطريق وعرقلة حركة السير والاحتفال بطريقة حضارية"، لافتاً إلى أنه "خصصنا الرقم الساخن 455 لاستقبال شكاوى المواطنين".

وأشار القيسي إلى "تعزيز الدوريات والدراجات في مداخل بغداد والمطاعم والكافيهات والأماكن الترفيهية والاسواق والمحال التجارية"، مبيناً أنه أيضا خلال اليوم الأول من عيد الفطر سيتم تعزيز دوريات أمام دور العبادة والمراقد".