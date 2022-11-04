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خشية سقوطها في أي لحظة.. طلبة كلية الإعلام بذي قار يواصلون الإضراب

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-04T05:36:43+0000
خشية سقوطها في أي لحظة.. طلبة كلية الإعلام بذي قار يواصلون الإضراب

شفق نيوز / كشف طلبة كلية الإعلام جامعة ذي قار، يوم الجمعة، عن سبب اتفاق أقسام الكلية الثلاثة (الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة) على بدء إضراب مفتوح منذ الأسبوع الماضي وحتى إشعار آخر.

وجاء في بيان صادر عن الطلبة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن أسباب الإضراب هي "بناية الكلية الآيلة للسقوط منذ العام 2011 بحسب بيانات مديرية الدفاع المدني والكتب الرسمية الصادرة منها والتي تشكل خطراً على حياتنا جميعاً طلبة وأساتذة، فضلاً عن المختبرات غير المؤهلة وأغلب أجهزتها بين عاطلة وغير كفوءة".

وأضاف الطلبة المضربون، أن "كلية الاعلام في جامعة ذي قار هي الكلية الوحيدة في وسط وجنوب العراق والتي من الواجب الاهتمام بها كونها خرجت الكثير من الصحفيين الشباب الذين دخلوا ميدان العمل الإعلامي"، مطالبين بـ"إنصاف الكلية أسوة بباقي الكليات وضمان سلامة طلبتها".

ودعا الطلبة، أساتذة رئاسة الجامعة، وحكومة ذي قار المحلية، ووزارة التعليم العالي، إلى "التحرك الجاد والعاجل لتوفير المكان البديل لتهيئة الأجواء المناسبة لضمان سير عملية تعليم مناسبة للطلبة".

وأكد الطلبة المضربون، أن "هذه المطالب لا تعد تحريضاً على العملية التعليمية، وإنما هي مطالب مشروعة كفلتها كل الأعراف والقوانين الجامعية والسلامة المهنية، خوفاً من انهيار البناية على وتكرار فاجعة المختبر الوطني وغيره، التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء".

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