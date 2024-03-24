خسوف للقمر غداً وكسوف للشمس الشهر المقبل.. ما هو تأثيرهما على العراق؟

شفق نيوز/ أفاد المتخصص في شؤون الفلك موشي بولص، يوم الأحد، بأن خسوفاً للقمر سيحدث غداً الإثنين، و سيعقبه كسوف للشمس الشهر المقبل، لكن الظاهرتين لا يمكن مشاهدتهما بالعين المجردة في العراق والدول العربية.

وقال بولص لوكالة شفق نيوز، إن "الخسوف سيكون واضحاً في الولايات المتحدة وكذلك القارة الافريقية، ولا يمكن لنا في العراق وكذلك بقية الدول العربية رؤية الخسوف بالعين المجردة، وهذا الأمر مرتبط بحركة الكواكب ومساراتها".

وأكد أن "شهر نيسان المقبل سيشهد كسوفاً للشمس، وتكون بحدود نهاية الشهر وكذلك لا يمكن لنا رؤيته بصورة واضحة لان مساره سيكون باتجاه ذات الدول أمريكا وأفريقيا واستراليا، ولن يتمكن العراق وباقي الدول العربية من رؤية الكسوف".

وتابع بولص أن "تأثير حدوث الخسوف والكسوف مرتبط بحركة الابراج حيث سيكون ظاهرة الخسوف في برج الميزان، وهو برج هوائي، ويكون الكسوف في برج الحمل، وهو برج ناري وسيكون تأثيرهما واضحاً على متابعي حركة الأبراج، وتأثيرهما يكون على اصحاب الابراج بعدم الدخول في المشاريع وتوقيع العقود خلال هذه الفترة".

وشدد بولص على أن "ظواهر الخسوف والكسوف ليستا ظاهرتين عابرتين، بل هي ظواهر ربانية يجب التوقف عندها بصورة دقيقة لأن الإنسان يحتاج للتوقف والتأمل".