خسوف القمر الكلي يلون سماء العراق بـ"الأحمر" (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهدت سماء العراق، مساء اليوم الأحد، ظاهرة فلكية نادرة تمثلت بخسوف قمري كلي، بدا خلالها القمر باللون الأحمر الداكن، ما جعله يُعرف بتحويل "القمر الدموي".

وقال حسن رابي، الأكاديمي المختص في علم الفلك، لوكالة شفق نيوز، إن "الخسوف بدأ بمرحلة شبه الظل في غضون الساعة 6:28 مساءً بتوقيت بغداد، تلاها دخول ظل الأرض الكامل، حتى تحول القمر لونه إلى الأحمر الدموي، وصولاً إلى ذروة الظاهرة ثم انتهاء الخسوف نحو الساعة 11:55 مساءً".

وأضاف: "لقد امتدت مراحل الخسوف لحوالي 5 ساعات ونصف، بينما وصلت فترة الخسوف الكلي (الظل الكامل) إلى أكثر من ساعة و22 دقيقة في أفضل ساعات المشاهدة".

ويؤكد رابي أن "القمر يتحول إلى اللون الأحمر بسبب ظاهرة تبعثر رايلي، حيث يعبر ضوء الشمس الغلاف الجوي للأرض، فيُقصى الضوء الأزرق وتبقى الأطوال الموجية الحمراء التي تُضيء القمر".

ويؤكد "لا حاجة لأي معدات خاصة لمشاهدة الخسوف، حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة بوضوح، على عكس الكسوف الشمسي الذي يتطلب حماية".

وبشأن التأثيرات الصحية، يوضح رابي: "لا يوجد تأثيرات صحية مباشرة لخسوف القمر على الإنسان، علمياً لم تُسجَّل تغيّرات في السلوك أو صحة الإنسان مرتبطة بالخسوف، ومع ذلك، قد يشعر بعض الأشخاص بتغيّرات عاطفية بسيطة مثل الأرق أو التقلبات المزاجية أو زيادة التوتر، وهي غالباً ردود فعل نفسية أو نتيجة التأثير الثقافي المتوارث".

وفي أربيل، قال رئيس منظمة الفلكيين في إقليم كوردستان، آجي جتو، لوكالة شفق نيوز، إن "الفلكيين نصبوا التلسكوبات لرصد خسوف القمر، الذي بدأ منذ الساعة 7 و30 دقيقة".

وأضاف أن "الخسوق سنتهي في الساعة 11 مساء".