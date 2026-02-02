خسائر مادية.. ضربة برق تترك أثرها في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، في محافظة الأنبار، غربي العراق، مساء اليوم الاثنين، بتعرض أحد المنازل في قضاء الكرمة لصاعقة رعدية خلفت أضراراً مادية في أجزاء من المنزل دون أن تسجل أي إصابات بين سكانه.

وأشار المراسل إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط، في وقت يشهد فيه قضاء الكرمة تساقط أمطار متفرقة مصحوبة بصواعق رعدية.

يذكر أن محافظات العراق سجلت خلال العام الماضي عدداً من الوفيات والإصابات نتيجة صواعق رعدية ضربت عدة أشخاص.