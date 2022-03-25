خسائر فادحة بحريق سوق الملابس المستعملة شرقي بغداد . فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، يوم الجمعة، بأن الحريق الذي اندلع في سوق الملابس المستعملة ما تُعرف محليا بـ"البالة" خلف خسائر فادحة لحقت بممتلكات الكسبة العاملين هناك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن حريقاً هائلاً اندلع اثر تماس كهربائي في احد محال القصابة أدى الى اشتعال السوق المسقف المتكون من "بسطيات" بيع الخضار والملابس المستعمله ومحال العطور في بغداد الجديدة.

وبيّن أنه من شدة الحريق التهمت النيران قوالب المبنى الذي هو قيد الانشاء المجاور لذلك السوق.

وأضاف المصدر أن فرق الأطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني هرعت بمفارزها كافة لإخماد الحريق.

ويقدر عدد ما تسمى بالبسطيات "طاولات عرض السلع والبضائع" المتضررة بـ 220 بسطية ومحلا إضافة إلى تضرر قالب البناء للبناية المجاورة للسوق.

هذا ولم يخّلف الحريق اضراراً بشريه فقط مادية، وفقا للمصدر.

و افاد مصدر أمني، في وقت سابق من صباح اليوم، باندلاع حريق بعدد من المحال التجارية ضمن منطقة بغداد الجديدة إلى الشرق من بغداد.