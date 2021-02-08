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خسائر فادحة لمزارعي صلاح الدين ومخاوف من فشل تسويق الحبوب

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-08T12:08:03+0000
خسائر فادحة لمزارعي صلاح الدين ومخاوف من فشل تسويق الحبوب

شفق نيوز/ كشفت الجمعيات الفلاحية في محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، عن تكبد المزارعين خسائر فادحة "يومية" خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب شح الأمطار، معربة عن مخاوفها من مشاكل تهدد موسم تسويق القمح والشعير.

وقال رئيس الجمعيات الفلاحية كريم كردي، لوكالة شفق نيوز، ان الامطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين اسعفت اكثر من 300 الف دونما من الزراعة الديمية و90% من الخطة الشتوية التي تعتمد على الارواء المباشر "السيح" والمرشات.

وبين ان 90% من الخطة الشتوية اعتمدت على المرشات بسبب انعدام الكهرباء وترديها في موسم يُعد الاسوء من حيث التجهيز الكهربائي.

واوضح كردي ان المزارعين تكبدوا خسائر مادية جسيمة تتجاوز 100 الف دينار يوميا لتأمين الوقود للمرشات وتشغيل المولدات الكهربائية لتعويض انعدام ونقص الطاقة، لافتا الى وجود مئات الالاف من الدوانم الزراعية لم تكمل "رية الانبات" حتى الان بسبب نقص المياه وامدادات الكهرباء.

وأعرب عن خوفه من فشل خطة تسويق القمح للموسم الحالي مع اقترابها في ايار القادم لعدم مناقلة اكثر من 400 الف طن من المحصول من المخازن في المحافظة "السايلوات" الى مخازن وزارة التجارة والمطاحن الحكومية، الى جانب التلكؤ في دفع مستحقات التسويق لموسم 2020 والتي لم يصرف منها سوى اقل من 50% منها.

وأكد كردي أن الكثير من المزارعين لم يتسلموا مستحقات تسويق القمح والشعير منذ عام 2014 ولغاية الآن، مشيراً إلى أن وزارتيّ التجارة والمالية والجهات المختصة لم تسدد مستحقات تسويق محصول الشعير لموسم 2020 ما دفع المزارعين الى تسويق المحصول الى محافظة نينوى بسبب الحاجة المادية.

وتواجه الخطط الزراعية الشتوية في صلاح الدين مخاطر الفشل بسبب انعدام التيار الكهربائي وتلكؤ الحكومة الاتحادية في دفع مستحقات المزارعين الى جانب ضعف الدعم للقطاع الزراعي واغلب الخطط الزراعية.

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