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خسائر فادحة بنشوب حريق "هائل" داخل معمل للعصائر شمالي بغداد .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-16T12:22:59+0000
خسائر فادحة بنشوب حريق "هائل" داخل معمل للعصائر شمالي بغداد .. صور

شفق نيوز/ أعلنت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ يوم الجمعة أنها استنفرت واشركت ( 15 ) عجلة اطفاء بكامل طواقمها لإخماد حادث حريق اندلع داخل معمل الخليج العربي للعصائر بمساحة ( 3 ) دونم في منطقة التاجي شمالي بغداد .

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت في مولدة كهربائية مع كميات كبيرة من وقود الگاز تقدر بـ ( 15) ألف لتر لتحرق معها المخزن والمعمل المشيد من البلوك ومسقف بالواح الچينكو مع احتراق عجلة صالون.

وأضافت ان فرق الدفاع المدني انقذت وابعدت عن مولدات كهربائية عدد( 3 ) وخزين وقودها وانقذت عدد من للعجلات المدنية وانهت الحادث بعد ان بذلت جهود كبيرة نظراً لتوسع الحادث وارتفاع درجات الحرارة الجو يضاف اليها مواجهة حرارة السنة نيران الحريق مما شكل تحديا حقيقيا لرجال الدفاع المدني بالصمود واتمام المهام المناطة بهم لتقليل الخسائر المادية وايقاف توسع الحريق وساهم دون تسجيل اصابات بشرية .

وعلى اثر ذلك استدعى الدفاع المدني خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

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