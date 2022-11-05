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خسائر بمليارات الدنانير.. إخماد حريق مائية النجف بمشاركة 50 فرقة (صور وفيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-05T05:10:09+0000
خسائر بمليارات الدنانير.. إخماد حريق مائية النجف بمشاركة 50 فرقة (صور وفيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، فجر السبت، إخماد حريق المدينة المائية في محافظة النجف بمشاركة 50 عجلة إطفاء متخصصة من ثلاث محافظات. 

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها التامة بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من المحال التجارية متنوعة النشاط مشيد من السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة داخل المدينة المائية في محافظة النجف بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .

وأوضحت أن فرق دفاع مدني النجف استنفرت جهدها بالكامل وعززت فرقها التخصصية بفرق ساندة من محافظة بابل والديوانية وكربلاء لتبلغ خمسون فرقة إطفاء تخصصية لتحكم سيطرتها الكاملة على امتداد النيران وتحجم خسائرها المادية داخل المدينة المائية وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية .

وأشارت الى أن حادث الحريق تكرر للمرة الخامسة في تلك المدينة وتمت إحالة المشروع الى القضاء لعدم تطبيق وتنفيذ شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.

من جانبه ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الخسائر المادية الناجمة عن الحريق لم تحصى بشكل دقيق حتى الآن، إلا أنها تخمن بمليارات الدنانير، مشيراً إلى أن النيران أتت على مجمعات كبيرة تحتوي على محال ملابس وعطور داخل المدينة المائية.

 

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