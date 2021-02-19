خسائر اقتصادية جسيمة بسبب السيول الإيرانية في ديالى

شفق نيوز/ حذر مسؤول حكومي في محافظة ديالى، يوم الجمعة، من انقطاع وانهيار طريق إستراتيجي يربط ديالى بالمحافظات الجنوبية بسبب السيول الايرانية، داعيا الحكومة الى التدخل واعادة اصلاح الطريق وتفادي خسائر اقتصادية جسيمة.

وقال مدير ناحية قزانية، شرقي ديالى، مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، ان طريق ديالى - واسط تعرض لتدمير شبه تام بسبب السيول الايرانية التي تسببت بتجريف وانهيار مقاطع من الطريق في عدة مواقع ما جعله غير مؤهل لمرور القوافل التجارية بين ديالى والمحافظات الجنوبية.

واضاف ان الحكومة والوزارات المعنية لم تخصص اي مبالغ لاصلاح الطريق وترميمه على الرغم من اهميته الاستراتيجية والتجارية وما يسببه من عزل تام لديالى عن المحافظات الجنوبية، مبينا ان الطريق بحاجة لاكثر من 7 مليارات دينار لاعادة اصلاحه وتأهيله.

واشار الخزاعي الى تخصيص مبالغ لاعادة اعمار البنى التحتية والخدمية بعنوان "المساهمة الاجتماعية" وهي حصص مالية من الرقعة النفطية الاستكشافية الثامنة بين ديالى وواسط، والرقع الاستشكافية الاخرى في محافظات عدة، مضيفا ان هذه المبالغ التي تسلمتها ناحيتيّ مندلي وقزانية تجاوزت الثلاثة مليارات دينار, وخصصت لمشاريع الطرق والكهرباء ومشاريع خدمية في الناحيتين.

ودعا الى تولي شركة حكومية رصينة ملف اصلاح وتأهيل طريق ديالى – الجنوب، وتفادي خسائر اقتصادية جسيمة يخلفها انقطاع الطريق الذي تحول الى وديان وحفر بسبب السيول المنحدرة من الحدود الايرانية.

وتقع ناحية قزانية شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، وتبعد عنها بنحو 120 كم وتخضع اداريا لقضاء بلدروز ويبلغ عدد سكانها 18 الف نسمة، ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وشهدت هجرة وترحيل مئات العوائل ابان حكم النظام السابق بسبب الحرب العراقية الايرانية.