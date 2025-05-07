خسارة برشلونة تتسبب بوفاة في الناصرية وإصابتين خطيرتين بالبصرة إثر مشاجرة

شفق نيوز/ شهدت الناصرية والبصرة تسجيل حادثتين منفصلتين انتهتا بوفاة مواطن جراء خسارة برشلونة، وإصابة اثنين بجروح خطيرة إثر مشاجرة بالسكاكين.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز إن "مواطناً في الخمسينات من عمره تُوفي وسط مدينة الناصرية بعد تعرضه لجلطة قلبية مفاجئة، عقب متابعته لمباراة فريق برشلونة الإسباني الذي خسر أمام إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا".

وأشار إلى أن "الرجل كان من مشجعي الفريق الكتالوني، وأن حالته الصحية تدهورت فور نهاية اللقاء".

اما في محافظة البصرة، فقد أفاد مصدر أمني اخر، بوقوع مشاجرة عنيفة بالسكاكين في مركز المدينة، أسفرت عن إصابة شابين بجروح خطيرة.

وأضاف أن "أحد المصابين، ويبلغ من العمر 24 عاماً، تعرض لطعنة في اليد اليسرى، بينما أصيب الآخر، البالغ من العمر 30 عاماً، بطعنات في كل من البطن واليد اليسرى"، مشيراً إلى "أنهما نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث".