"آخر أيام الثريا".. استمرار هطول الأمطار في العراق

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس في عموم العراق، الخميس، الى استمرار هطول أمطار خلال الأيام المقبلة رعدية بمناطق متفرقة من البلاد.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات للأيام المقبلة تشير إلى استمرار حدوث تساقط أمطار رعدية متفرقة وغالباً عشوائية بأماكن متباعدة، خاصة وسط وشمالي البلاد.

وأوضح الزيادي، أن الأمطار ستتوقف تارة وتعود في اليوم التالي، سيما أوقات آخر النهار والمساء يرافقها نشاط رياح هابطة وتعتبر هذه الأيام فترة ما تبقى من أيام (الثريا) التي تنحسر بداية الشهر القادم.

وبين الزيادي، أن درجات الحرارة تبقى متفاوتة ومتذبذبة بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وشهدت بعض مناطق العراق خلال الاسبوع الحالي، هطول أمطار متفرقة يصاحبها هبوب رياح مثيرة للغبار، كما شهدت بعض مناطق العاصمة بغداد نزول الحالوب .