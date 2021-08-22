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آخر موجة حرّ تجتاح العراق وتستمر أسبوعين ليودع الصيف بعدها

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-22T06:47:50+0000
آخر موجة حرّ تجتاح العراق وتستمر أسبوعين ليودع الصيف بعدها

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي أحمد التميمي يوم الأحد أن تتعرض البلاد إلى آخر موجة حر تستمر خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل لتنخفض درجات الحرارة بعدها بشكل تدريجي.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز انه "تواصل درجات الحرارة ارتفاعها خلال هذا الاسبوع والاسبوع المقبل بمعدلات تصل إلى نهاية الأربعينات في مناطق الجنوب والفرات الاوسط".

وأضاف أن "هذا يأتي، بسبب تطور مرتفع جوي علوي يبسط سيطرته على الأجواء، وهو آخر ارتفاع تشهده البلاد مع اقتراب نهاية فصل الصيف، ويبدأ انكسار الحرارة تدريجيا بعد منتصف شهر ايلول".

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