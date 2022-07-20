آخر حصيلة لضحايا القصف التركي.. صحة كوردستان تنشر التفاصيل  

شفق نيوز/ كشف وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي، اليوم الاربعاء، عن آخر حصيلة لضحايا القصف التركي لاحدى المناطق السياحية في ادارة زاخو، معلنا استنفار مديريتي الصحة في دهوك وأربيل لتقديم المساعدة للمصابين.

وجاء في بيان للبرزنجي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه اعلن عن استعداده مع المشرف على ادارة وصحة زاخو لمعالجة المصابين، مبينا انه كلف مديريتي صحة اربيل ودهوك لتقديم الدعم الكامل لمعالجة المصابين والاستعداد لأية احتياجات طبية وسيارات الاسعاف والاطباء الاختصاصيين.

وعبر البرزنجي عن الاسف لسقوط ثمانية سياح ضحايا قبل توصيلهم الى المستشفيات وجميعهم من الشباب والأطفال ومن بينهم طفل يبلغ عاما واحدا اضافة الى اربع فتيات واربعة شباب.

واضاف انه تم استقبال ٢٦ مصابا من بينهم ثلاثة ارسلوا الى دهوك بسبب شدة الاصابة في الرأس والدماغ، مشيرا الى حاجة ٦ من المصابين إلى العمليات الجراحية حيث تم الشروع باجرائها.

كما اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، أن وزيرها سامان برزنجي وصل الى زاخو بتوصية من رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وذكر بيان للوزارة، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان " وزير الصحة أوصل تعازي رئيس الوزراء الى اهالي الضحايا واستعداد حكومة الاقليم لتقديم كل انواع الدعم للجرحى ".

من جانبه قال مدير ناحية دركار فيزاخو بدهوك، دلشير عبد الستار، لوكالة شفق نيوز، آخر حصيلة لضحيا قصف مصيف برخ هو 9 قتلى و22 جريحاً.

واضاف عبدالستار ان لجنة من قوات حرس الحدود العراقية وصلت الى المكان للتحقيق في الحادث، مشيرا الى ان وفداً آخراً من بغداد سيصل الى قضاء زاخو في وقت لاحق.