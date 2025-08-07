خريطة ناسا ترصد مناطق حرارة "غير طبيعية" في العراق

شفق نيوز- بغداد

نشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، خريطة لوكالة ناسا عن مصادر الحرارة والحرائق لآخر 24 ساعة في البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن البيانات بحسب الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا - FIRMS تُظهر الخريطة المرفقة نقاطاً حرارية تم رصدها خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق متعددة من العراق ومحيطه، والتي تمثل نشاطاً حرارياً مرتفعاً.

وأرجعت الهيئة هذا النشاط الحراري إلى (حرائق محلية، مواقع نفطية، حروق زراعية موسمية، أو مصادر حرارة صناعية وطبيعية أخرى).

وبينت أن النقاط الحمراء على الخريطة (تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه) تُمثل مواقع سجلت فيها الأقمار الصناعية حرارة غير طبيعية، وتُعد مؤشراً أولياً لاحتمالية وجود حرائق أو نشاط حراري مكثف.

وأشارت إلى أن هذه البيانات تُستخدم في التنبؤ المبكر ومراقبة تطور الحرائق، وهي أداة مهمة للمؤسسات البيئية وهيئات الدفاع المدني.