خريطة تحدد مسار هطول الأمطار في العراق خلال 48 ساعة

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، اليوم الجمعة، هطول زخات امطار رعدية خفيفة إلى معتدلة وتكون غزيرة بعض الأحيان في بعض مناطق ومدن البلاد.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فرص الغزارة متوقعة في السليمانية وديالى وميسان، وبعض من مناطق واسط وصلاح الدين.

وأشار إلى ان، فرص الهطول معدومة في الانبار، وجنوب غرب البلاد، وأغلب مناطق نينوى والنجف والديوانية.

وعن فرص الامطار ليوم غد السبت، قال عطية، إنها ستكون في البصرة وذي قار وميسان والسليمانية واربيل ودهوك.

وعزز خبير التنبؤات الجوية توقعاته بخريطة حدد فيها مسار هطول الامطار في العراق: