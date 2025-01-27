خريجو هندسة النفط والمتدربون يغلقون مدخل مصفى كربلاء للمطالبة بالتعيين (فيديو)

شفق نيوز/ شهد مصفى كربلاء، يوم الاثنين، احتجاجات غاضبة نظمها عدد من خريجي هندسة النفط والمتدربين الذين أكملوا فترة تدريبهم لأكثر من سنة ونصف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين قاموا بإغلاق أبواب المصفى ومنع الموظفين من الدخول، تعبيراً عن استيائهم من عدم شمولهم بالتعيينات ضمن الوجبة الثانية رغم الحاجة الواضحة لاختصاصاتهم في عمل المصفى.

وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لمطالبهم وإدراجها ضمن الوجبة الثانية من التعيينات، ملوحين بـ "تصعيد احتجاجاتهم في حال استمرار التجاهل".

يشار إلى أن مصفاة كربلاء النفطية تخضع لأعمال صيانة مكثفة ما جعلها خارج الخدمة منذ 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم الملف التحقيقي الخاص بمخالفات في المشروع.