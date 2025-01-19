خريجو نينوى المشاركين بالتعداد السكاني يطالبون بـ"عقود دائمة" .. صور

شفق نيوز/ طالب ممثلو الخريجين المشاركين في التعداد السكاني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بتحويلهم إلى عقود دائمة بعد انتهاء عقودهم المؤقتة.

قال ممثل الشريحة أحمد الحمداني، لوكالة شفق نيوز، على هامش الوقفة الاحتجاجية لهم قرب مبنى محافظة نينوى، إن "عدد الخريجين المشاركين في التعداد يقترب من 1500 خريج".

وأضاف أن "الخريجين عملوا ضمن فرق التعداد السكاني بصفة عقود مؤقتة مع وزارة التخطيط"، مبينا أن "هذه العقود انتهت حاليا".

ودعا الحمداني مجلس الوزراء إلى "تحويل الخريجين العاملين في التعداد السكاني إلى عقود دائمة يوزعون على مؤسسات ووزارات الدولة"، مشيرا إلى أن "عدد الخريجين المشاركين في عملية الإحصاء السكاني في عموم العراق لا يتجاوز 15 ألف خريج".