خريجو ذي قار يتظاهرون للمطالبة باستحداث درجات وظيفية.. فيديو

شفق نيوز/ نظم العشرات من الخريجين في محافظة ذي قار، يوم الاحد، تظاهرة كبيرة تطالب باستحداث درجات وظيفية لغرض التعيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من الخريجين في كليات الطب البيطري والزراعة وبعض الكليات الأخرى من أبناء الاقضية والنواحي في المحافظة، نظموا تظاهرة انطلقت من بهو الادارة المحلية باتجاه مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيين ملاك على الوزارات الخاصة بهم.

وبين مراسلنا، أن المحتجين رفعوا شعار (كلا كلا للتهميش)، فيما انتقدوا قرار رئيس الوزراء الاخير الخاص بإستثناء بعض الخريجين من التعيين المباشر دون المرور بالضوابط الخاصة بالتعيينات، حيث اعتبروا القرار يميز بين الخريجين من ابناء المحافظة الواحدة.

وكان العشرات من خريجي الجامعات في ذي قار، قد نظموا يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المدينة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من الخريجين نظموا تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة لمطالبة رئيس الوزراء الذي يقوم بزيارة ذي قار حاليا استثنائهم من شروط الترشيح لعقود الـ9 آلاف درجة وظيفية المخصصة لأبناء المحافظة، بعد أن مضى على تظاهراتهم أكثر من 3 سنوات.