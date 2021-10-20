خريجو خانقين يتظاهرون للمطالبة بفرص تعيين

شفق نيوز/ نظم العشرات من الخريجين في خانقين شمال شرقي محافظة ديالى تظاهرة سلمية للمطالبة بفرص تعيين اسوة بمحاضري التربية.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز ان المتظاهرين من خريجي الكليات التربوية والكليات الاخرى تجمعوا امام مبنى مديرية تربية خانقين مطالبين بشمولهم بعقود تعيين اسوة بالمحاضرين، منتقدين وجود خريجيين مزدوجي التعيين.

واكد المراسل ان مدير تربية خانقين تسلم مطالب خريجي كلية التربية لاحالتها الى وزارة التربية، فيما طالب خريجي الكليات الاخرى مجلس الوزراء بالتدخل وشمولهم بعقود تعيينات اسوة بمحاضري التربية في عموم المحافظات.