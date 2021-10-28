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خريجو خانقين يتظاهرون للمرة الثالثة ويوجهون مطالب خاصة لتربية ديالى.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-28T07:43:19+0000
خريجو خانقين يتظاهرون للمرة الثالثة ويوجهون مطالب خاصة لتربية ديالى.. صور

شفق نيوز/ جدد خريجو قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، يوم الخميس، تظاهراتهم للمرة الثالثة مطالبين بدرجات وظيفية او عقود تعيين اسوة بمتظاهري التربية.

وقال ممثل خريجي خانقين خالد علي لوكالة شفق نيوز،  إن المئات من الخريجين تظاهروا، اليوم، امام قسم تربية خانقين، موجهين مطالب خاصة لمديرية تربية ديالى لشمولهم بدرجات وظيفية او عقود اسوة بخريجي الكليات التربوية.

 وأكد علي أن الخريجين سيتظاهرون الاسبوع القادم امام مبنى قائممقامية خانقين لنقل مطالبهم الى الجهات المعنية واستحصال حقوقهم المشروعة.

وتظاهر خريجو  خانقين خلال الاسابيع الماضية مطالبين بشمولهم بعقود تعيين اسوة بالمحاضرين في عموم المحافظات.

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