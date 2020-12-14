خريجو الهندسة يقطعون طريق مصفى الشعيبة احتجاجاً على تسويف مطالبهم

شفق نيوز/ قطع خريجو كليات الهندسة في محافظة البصرة، يوم الاثنين، الطريق المؤدي إلى مصفى الشعيبة النفطي، احتجاجاً على التسويف الحكومي بتنفيذ مطالبهم بالتعيين.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، ان خريجي كليات الهندسة في المحافظة، قطعوا الطريق المؤدي الى موقع مصفى الشعيبة النفطي غربي البصرة، ومنعوا الموظفين من الدخول، احتجاجا على تسويف مطالبهم بتعيينهم في الشركات النفطية.

يشار إلى أن خريجي كليات الهندسة ينظمون تظاهرات واعتصامات أمام الشركات النفطية في عدد من المحافظات منذ العام الماضي واستمرت في فترات متقطعة خلال العام 2020، للمطالبة بتعيينهم في تلك الشركات العراقية والأجنبية المطورة للحقول النفطية، ولم تتم الاستجابة لمطالبهم لغاية الآن.