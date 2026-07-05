خريجو الهندسة والنفط يعتصمون أمام شركة نفط البصرة (صور وفيديو)

شفق نيوز- البصرة

أعلن خريجو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلوميين، يوم الأحد، اعتصاماً مفتوحاً أمام شركة نفط البصرة، مع غلق جميع بوابات الشركة "الزقورة"، للمطالبة بإطلاق العقود الوزارية في الشركات النفطية الرابحة وفق ما ينص عليه قانون الإدارة المالية الاتحادية.

وقال ممثل التظاهرة حسن الشاوي، لوكالة شفق نيوز: إنه "التقينا وزير النفط قبل ثلاثة أسابيع لطرح مطالبنا، لكننا لم نلمس أي استجابة من الوزارة، لذلك قررنا الشروع باعتصام مفتوح وغلق جميع بوابات شركة نفط البصرة (الزقورة) حتى تحقيق مطالبنا".

وأضاف الشاوي، أن "مطلبهم يتمثل بالتشغيل ضمن قانون الإدارة المالية الاتحادية لعام 2019، الذي يتيح للشركات التعاقد وفق القرار 315"، دعياً وزارة النفط إلى "الاستجابة لمطالبهم والإسراع بإطلاق العقود الوزارية لاستيعاب خريجي الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية والعلومية".