سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خريجو الهندسة والعلوم يغلقون بوابات شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-26T06:50:09+0000
خريجو الهندسة والعلوم يغلقون بوابات شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار

شفق نيوز / أغلق العشرات من خريجي كليات الهندسة والعلوم، اليوم الثلاثاء، بوابات شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيينات.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز إن "العشرات من خريجي كليات الهندسة والعلوم والكليات الساندة الأخرى خرجوا اليوم في تظاهرة امام شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ذي قار للمطالبة بشمولهم بالتعيينات والحصول على حقوقهم".

وأضاف المصدر أن "المحتجين قاموا بإغلاق جميع بوابات الشركة امام حركة الدخول والخروج كنوع من الاحتجاج على واقعهم الحالي".

وتابع المصدر أن "قوات مكافحة الشغب فرضت طوقاً أمنياً حول شركة توزيع منتجات نفط ذي قار بعد اغلاقها من قبل الخريجين المعتصمين".

ويعاني الالاف من خريجي الكليات من عدم توفر فرص تعيين، فيما ينظمون تظاهرات واحتجاجات امام الوزارات والمؤسسات المرتبطة بهم، يصل بعضها الى اغلاق مقرات او نصب خيام احتجاج في محاولة للحصول على فرص عمل حكومية وتثبيتهم في الوزارات التي يحق لهم التعيين فيها.

related

فيديو .. محتجون يباشرون بإغلاق دوائر حكومية بذي قار بواسطة لحام أبوابها

Date: 2022-06-16 07:31:09
فيديو .. محتجون يباشرون بإغلاق دوائر حكومية بذي قار بواسطة لحام أبوابها

العراق يسجل أول إصابة بـ"كورونا الهندية" الشديدة

Date: 2021-04-27 04:54:29
العراق يسجل أول إصابة بـ"كورونا الهندية" الشديدة

تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. ذي قار تشخص رسمياً حالة وفاة بالفطر الأسود وتكشف تفاصيلها

Date: 2021-05-31 20:54:51
تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. ذي قار تشخص رسمياً حالة وفاة بالفطر الأسود وتكشف تفاصيلها

ذي قار تسجل أول حالة انتحار لشخص تحت تأثير المخدرات

Date: 2022-04-07 20:38:28
ذي قار تسجل أول حالة انتحار لشخص تحت تأثير المخدرات

احصائية باحكام الإعدام المنفذة في سجن الحوت جنوبي العراق

Date: 2021-08-14 09:29:22
احصائية باحكام الإعدام المنفذة في سجن الحوت جنوبي العراق

محتجون يحرقون منازل نواب في ذي قار

Date: 2019-11-05 21:37:17
محتجون يحرقون منازل نواب في ذي قار

تظاهرتان في البصرة وذي قار

Date: 2022-03-30 07:15:07
تظاهرتان في البصرة وذي قار

الاعتذارات تتوالى عن التواجد في مجلس إعمار ذي قار

Date: 2021-06-17 06:32:46
الاعتذارات تتوالى عن التواجد في مجلس إعمار ذي قار