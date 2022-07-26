خريجو الهندسة والعلوم يغلقون بوابات شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار

شفق نيوز / أغلق العشرات من خريجي كليات الهندسة والعلوم، اليوم الثلاثاء، بوابات شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيينات.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز إن "العشرات من خريجي كليات الهندسة والعلوم والكليات الساندة الأخرى خرجوا اليوم في تظاهرة امام شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ذي قار للمطالبة بشمولهم بالتعيينات والحصول على حقوقهم".

وأضاف المصدر أن "المحتجين قاموا بإغلاق جميع بوابات الشركة امام حركة الدخول والخروج كنوع من الاحتجاج على واقعهم الحالي".

وتابع المصدر أن "قوات مكافحة الشغب فرضت طوقاً أمنياً حول شركة توزيع منتجات نفط ذي قار بعد اغلاقها من قبل الخريجين المعتصمين".

ويعاني الالاف من خريجي الكليات من عدم توفر فرص تعيين، فيما ينظمون تظاهرات واحتجاجات امام الوزارات والمؤسسات المرتبطة بهم، يصل بعضها الى اغلاق مقرات او نصب خيام احتجاج في محاولة للحصول على فرص عمل حكومية وتثبيتهم في الوزارات التي يحق لهم التعيين فيها.