خريجو المجموعة الطبية يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالتعيين.. فيديو

شفق نيوز- بغداد

تظاهر العشرات من خريجي المجموعة الطبية، يوم الاثنين، وسط العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بالتعيين وتطبيق قانون رقم (6) لسنة 2000.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نحو 600 شخص من خريجي مختلف التخصصات الطبية تجمعوا منذ صباح اليوم في حديقة الأمة، واتجهوا نحو بوابة المنطقة الخضراء عبر جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

وأضاف أن فوج طوارئ بغداد/ الرصافة الثالث تولى مهمة تأمين مكان التجمع، مع حضور الوحدة التاسعة من قوات حفظ القانون.

وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر، خروج المئات من الأشخاص من خريجي المجموعة الطبية بتظاهرات، أمام بوابات وزارة الصحة والخضراء في العاصمة بغداد للمطالبة بتعيينهم على ملاك الدولة.

ووافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أيلول/سبتمبر 2024، على تعيين قرابة 60 ألف من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.