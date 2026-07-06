خريجو الدراسات العليا في جامعة تكريت يهددون بـ"التصعيد" لعدم صرف مستحقاتهم المالية

شفق نيوز- صلاح الدين

هدد عدد من خريجي الدراسات العليا في جامعة تكريت، يوم الاثنين، بتصعيد احتجاجاتهم على خلفية عدم صرف مستحقاتهم المالية عن مناقشات الرسائل والأطاريح منذ العام 2018.

وقال ممثلون عن المجموعة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أجور المناقشات المستحقة منذ العام 2018 تم صرفها لفئات أخرى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن أسباب عدم شمولهم بهذه المستحقات.

وأشاروا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت توجيهات بصرف هذه المستحقات، كما طُلب منهم في وقت سابق تزويد الجامعة بأوامر المناقشات الخاصة برسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، إلا أن عملية الصرف لم تنفذ حتى الآن.

وأوضحوا أن معظم الجامعات العراقية الأخرى قامت بصرف أجور المناقشات لمستحقيها، داعين رئيس جامعة تكريت ومدير الشؤون المالية وعمادات الكليات إلى معالجة الملف وإنصاف جميع المستحقين دون تمييز.

وأكد المحتجون أنهم يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية، تشمل تنظيم تظاهرة سلمية مفتوحة أمام الجامعة، إلى جانب تقديم شكاوى إلى الجهات الرقابية المختصة، ومنها ديوان الرقابة المالية والمحاكم المختصة، للتحقيق في أسباب عدم صرف هذه المستحقات وصرفها لفئات دون أخرى، بحسب تعبيرهم.