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خريجون يغلقون موقع شركة نفطية جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-31T07:54:16+0000
خريجون يغلقون موقع شركة نفطية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أقدم عدد من الخريجين المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار، يوم الاحد، على إغلاق الشركة، وفقا لمصدر محلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعتصمين اقدموا على تلك الخطوة بعد انتهاء مهلة الثلاثة ايام التي وضعوها الثلاثاء الماضي للمطالبة بالتعيين".

وأفاد مسؤولون بشركة  نفط ذي قار، يوم الثلاثاء (26 كانون الاول الجاري)، بإعادة العمل في الشركة بمهلة مشروطة مع المعتصمين أمام بوابة الشركة.

وابلغ المسؤولون في الشركة وكالة شفق نيوز، أن "العمل اعيد في الشركة اليوم ولمدة 3 ايام فقط وذلك لاحباط الوقفة التي يستعد لتنفيذها موظفي الشركة يوم غد الأربعاء أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة باعادة افتتاح الشركة".

وأضافوا، أن "هذا الافتتاح يستمر لمدة 3 ايام فقط اي ان المتظاهرين وبعض العناصر داخل الشركة اتفقوا في حال عدم الحصول على نتيجة يوم الأحد المقبل لطلباتهم فإنهم سيعيدون اغلاقها مرة أخرى ".

وتابعوا، أن "هذا الاتفاق المشروط تم بحضور قيادتي شرطة ذي قار، وعمليات سومر في المحافظة".

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