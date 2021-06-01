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خريجون يطالبون بالتعيين يغلقون جسرين مهمين في الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-01T05:59:50+0000
خريجون يطالبون بالتعيين يغلقون جسرين مهمين في الناصرية

شفق نيوز/ اقدم محتجون في ذي قار، اليوم الثلاثاء، على قطع جسرين مهمين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من خريجي الجامعات  قطعوا، صباح اليوم، جسري النصر والزيتون وسط الناصرية، بالاطارات المشتعلة، للمطالبة بتحقيق مطالب أقرانهم من المعتصمين.

وبين أن القطع تسبب بزحام شديد في بقية شوارع مركز المحافظة، ما أدى إلى تأخير التحاق العشرات بوظائفهم.

ويعتصم العشرات من خريجي الجامعات "العاطلين عن العمل" أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة للمطالبة بتعيينهم في مؤسسات الدولة.

 

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