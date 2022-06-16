سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خريجون وكسبة يقطعون جسرين في الناصرية.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-16T06:35:36+0000
خريجون وكسبة يقطعون جسرين في الناصرية.. صور

شفق نيوز/ خرج العشرات من الكسبة وخريجي الكليات والمعاهد في ذي قار، اليوم الخميس، بتظاهرة تطالب بفرص عمل وسط المحافظة.   

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، إن العشرات من الكسبة والخريجين تظاهروا، منذ الصباح الباكر، وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بانصافهم، مشيرا الى ان التظاهرة شهدت مشاركة عدد من البرلمانيين عن حركة امتداد مع المتظاهرين.

وبين مرسلنا، ان المتظاهرين قطعوا طرقا مهمة بالاطارات المشتعلة، فضلا عن جسري النصر والزيتون وسط المحافظة، فيما عطلت عدد من الدوائر الحكومية الدوام الرسمي بامر المحافظ، تحسبا من وقوع صدامات والتوجه لإغلاقها من قبل المتظاهرين المحتجين.

وفي وقت سابق، أوصت اللجنة الامنية العليا بالمحافظة، كافة الجهات الامنية بضرورة توفير الحماية للتظاهرة، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، كما وجه محافظ ذي قار بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة (اليوم الخميس) بسبب تلك التظاهرات.

related

إصابات بحادث انهيار في مدينة ألعاب جنوبي العراق

Date: 2022-05-05 22:31:40
إصابات بحادث انهيار في مدينة ألعاب جنوبي العراق

محتجون يقطعون طريقاً.. ومجهولون يستهدفون منزل مسؤول مستقيل بذي قار

Date: 2021-07-14 08:02:28
محتجون يقطعون طريقاً.. ومجهولون يستهدفون منزل مسؤول مستقيل بذي قار

ذي قار تستيقظ على "اطارات مشتعلة" اغلقت طرقاً رئيسة

Date: 2021-08-05 05:10:34
ذي قار تستيقظ على "اطارات مشتعلة" اغلقت طرقاً رئيسة

"تصعيد مفاجئ".. المفسوخة عقودهم يغلقون مقر هيئة الحشد في الناصرية

Date: 2021-05-30 11:14:14
"تصعيد مفاجئ".. المفسوخة عقودهم يغلقون مقر هيئة الحشد في الناصرية

متظاهرون يقطعون طريقاً رئيساً بين محافظتين جنوبي العراق

Date: 2019-11-23 09:48:23
متظاهرون يقطعون طريقاً رئيساً بين محافظتين جنوبي العراق

إصدار 58 مذكرة استقدام بحق موظفين في بلدية الناصرية ومؤسسة الشهداء

Date: 2021-08-29 19:15:30
إصدار 58 مذكرة استقدام بحق موظفين في بلدية الناصرية ومؤسسة الشهداء

جراء شح المياه .. محتجون يغلقون مؤسسات حكومية في ذي قار

Date: 2022-02-16 08:28:05
جراء شح المياه .. محتجون يغلقون مؤسسات حكومية في ذي قار

حادث مروع ينهي حياة ثلاثة أشخاص جنوبي العراق

Date: 2022-03-13 22:09:45
حادث مروع ينهي حياة ثلاثة أشخاص جنوبي العراق