خريجون وكسبة يقطعون جسرين في الناصرية.. صور

شفق نيوز/ خرج العشرات من الكسبة وخريجي الكليات والمعاهد في ذي قار، اليوم الخميس، بتظاهرة تطالب بفرص عمل وسط المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، إن العشرات من الكسبة والخريجين تظاهروا، منذ الصباح الباكر، وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بانصافهم، مشيرا الى ان التظاهرة شهدت مشاركة عدد من البرلمانيين عن حركة امتداد مع المتظاهرين.

وبين مرسلنا، ان المتظاهرين قطعوا طرقا مهمة بالاطارات المشتعلة، فضلا عن جسري النصر والزيتون وسط المحافظة، فيما عطلت عدد من الدوائر الحكومية الدوام الرسمي بامر المحافظ، تحسبا من وقوع صدامات والتوجه لإغلاقها من قبل المتظاهرين المحتجين.

وفي وقت سابق، أوصت اللجنة الامنية العليا بالمحافظة، كافة الجهات الامنية بضرورة توفير الحماية للتظاهرة، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، كما وجه محافظ ذي قار بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة (اليوم الخميس) بسبب تلك التظاهرات.