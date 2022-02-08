خريجون في كركوك يقطعون طريقاً مهماً لمطالبة نفط الشمال بتعيينهم.. صور

شفق نيوز/ نظم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية في كركوك، اليوم الثلاثاء، تظاهرة احتجاجية قطعوا خلالها طريقا مهماً للمطالبة بالتعيين او التقاعد معهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في كركوك، إن العشرات من المهندسين وخريجي المعاهد تظاهروا اليوم لمطالبة شركة نفط الشمال تعيينهم او التعاقد معهم، مبيناً أن المتظاهرين قطعوا طريق المحافظة الجديدة في مدخل كركوك الجنوبي بواسطة الاطارات المشتعلة وافتراش الارض وسط انتشار امني.

وأشار إلى أن هؤلاء الخريجين المتظاهرين خاضوا دورات تدريبية بشركة نفط الشمال على امل تعيينهم او التعاقد معهم، إلا أن ذلك لم يحصل، لافتاً إلى أنهم نظموا تظاهراتهم منذ العام 2019 بعد دخول نحو الف متدرب الدورات التدريبة تلك داخل الشركة.

واعتصم العشرت منهم الاسبوع الماضي، امام بوابة مطار كركوك، بعد سماعهم أنباء افادت بأن رئيس الوزراء سيزور المحافظة.