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خريجون في ذي قار يصعدون ويغلقون مبنى حكومياً وجسراً حيوياً

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-16T07:17:21+0000
خريجون في ذي قار يصعدون ويغلقون مبنى حكومياً وجسراً حيوياً

شفق نيوز/ أغلق متظاهرون من خريجي كلية الادارة والاقتصاد بمحافظة ذي قار، الثلاثاء، مبنى حكومي وجسراً، احتجاجاً على عدم تعيينهم.

وذكر مراسل وكالة "شفق نيوز"، أن الخريجين المتظاهرين أقدموا على إغلاق جسر النصر الحيوي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بالتعيين، سرعان ما تطور الأمر ليغلقوا مبنى ديوان المحافظة.

وتعد محافظة ذي قار، ومركزها الناصرية، من المدن النشطة في الاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.

 

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