"خريجون" غاضبون يغلقون شركة نفطية ويوقفون التجهيز جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ أقدم محتجون غاضبون من "الخريجين" في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، على إغلاق شركة نفطية ومنع الموظفين من الدخول وإيقاف تجهيز المنتجات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، إن محتجين غاضبين من الخريجين أحرقوا وقطعوا أبواب فرع شركة المنتجات النفطية وكذلك مستودع الناصرية واعترضوا الموظفين ومنعوهم من دخول المستودع.

وبين مراسلنا، أن المحتجين استخدموا الإطارات المحترقة في حرق بوابة الشركة، وقاموا بإيقاف تجهيز المنتجات النفطية في مستودع الناصرية، مشيرا الى صدور توجيه عسكري يقضي باقتحام المحتجين من قبل قوات الشغب واعتقالهم.