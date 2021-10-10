خروقات وأعطال فنية جديدة تطال عشرات المراكز الانتخابية في محافظات عراقية

شفق نيوز/ شكا سكان قرية الصلاحية التابعة لناحية حمام العليل في محافظة نينوى اليوم الأحد من تعرض مراكز انتخابية في الناحية إلى أعطال فنية تسببت بعرقلة عملية التصويت.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن السكان قولهم "لدينا مركز انتخابي فيه اكثر من 3000 الاف ناخب وهناك محطة واحدة تعمل فقط، وجميع المحطات عاطلة.

وأضافوا أن الناخبين بدأوا بالعودة الى منازلهم، واصفين ما يجري بالـ"مهزلة وضياع أصواتهم".

بدورها علق مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في نينوى على شكاوى السكان بالقول "وصلتنا الشكاوى حول توقف المحطات"،

ونوه المكتب لوكالة شفق نيوز، إلى أنه يمتلك 140 فريق صيانة في المحافظة، وقد وجه الكوادر الى المراكز التي فيها مشاكل واعطال وسيتم صيانتها بأسرع وقت.

النجف

إلى ذلك قال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة النجف إن 30 محطة اقتراع توقفت عن العمل في قضاء المناذرة، و ناحية الحيدرية، و ناحية الحيرة، و حي الجديدات في مركز قضاء النجف.

وأشار إلى توقف مركز كامل عن العمل في ناحية القادسية بالنجف.

بدورهم أكد مراقبون في محافظة النجف لمراسل وكالة شفق نيوز تسجيل "خروقات واضحة" في مركزي انتخاب مدرسة حي ميسان و الشهيد نعيم النفاخ تمثلت بالضغط على الناخبين وتثقيفهم امام الابواب الخارجية لهذه المراكز.

ودعا المراقبون الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها حيال تلك الخروقات التي تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ديالى

أكد مراقبون للانتخابات في محافظة ديالى، ضعف الإقبال على الاقتراع بشكل كبير خاصة في مراكز المدن.

وبحسب استطلاع ميداني لوكالة شفق نيوز، فإن الإقبال على المشاركة ضعيف جدا في عموم مراكز المدن باستثناء خانقين التي تشهد إقبالا افضل.

الى ذلك شهدت مراكز انتخابية في بعقوبة وخانقين تعطل الأجهزة البابومترية لأسباب غير معروفة وان المفوضية تبذل جهودا لمعالجة الخلل الانتخابي، حسب مراسل وكالتنا.

الانبار

قال قائممقام قضاء الحبانية شرقي محافظة الأنبار، علي داود، إنه "فيما يتعلق بانسيابية العملية الانتخابية في القضاء، فهي تمضي بسلاسة، وتم تطبيق الخطط الأمنية التي من شأنها سير الانتخابات بسلام"، مردفا بالقول إن "هناك تزايدا ملحوظا بإقبال الناخبين على صناديق الاقتراع".

وبين داود، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز،، بأن "عدد الناخبين من أبناء قضاء الحبانية، اكثر من 50 الف ناخب، وعدد المحطات تقريباً 16 محطة، موزعة بمناطق القضاء".

وحول تسريبات تفيد بتوقف تسع محطات من أصل 11 محطة، في منطقة حصيبة الشرقية التابعة لقضاء الحبانية، بذريعة تغيير الرقم السري، ولا يمكن فتحها لحين وصول الرقم السري الصحيح من بغداد، قال داود "اطلعت على الأمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وليس لديّ علم حول مدى صحته، لذا عليّ التأكد من الأمر اولاً، لاتمكن من التصريح حوله".

وأكد المسؤول المحلي بأن "لم يحدث حتى الآن اي خرق لقوانين وضوابط الانتخابات، وإنما هناك انضباط وتطبيق للقوانين التي وضعتها المفوضية العليا للإنتخابات، وهناك طوق أمني محكم".