خروج 9 محطات كهربائية عن الخدمة جنوبي العراق بسبب عارض مفاجئ

شفق نيوز/ اعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب / فرع البصرة، اليوم الأربعاء، عن خروج عدة محطات كهربائية عن العمل في المحافظة التي تقع أقصى جنوبي العراق.

وأبلغ فرع البصرة في تنويه له وحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، بأن "أعمال بنى تحتية قامت بها شركة (ابابيل) الهندسية للمقاولات من مجسر التربية إلى تقاطع الطويسة وسط البصرة، مما أدى لضرب خط 400 كي في اي رقم (1) قابلو 132 كي في اي، وإخراجه عن الخدمة".

وأوضحت، الشركة أن "الضربة من قبل الشركة الهندسية أدت لخروج 9 محطات عن العمل في الوقت، فيما باتت تغذيتها بنسبة ساعتين تشغيل ومثلهما إطفاء".

وفي نهاية شهر تموز الماضي وقع حادث حريق بمحطة البكر التحويلية (123. KV)، في البصرة مما تسبب بإنفصال إرتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للإنطفاء التام.