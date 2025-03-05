خروج قطار الفلوجة - بغداد عن مساره في خان ضاري (فيديو)
شفق نيوز/ خرج قطار الفلوجة - بغداد، يوم الأربعاء، عن مساره في منطقة خان ضاري غربي العاصمة، مما أسفر عن تضرر جزء من سكة الحديد وبعض عربات القطار.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحادث الذي وقع، خلّف أضراراً مادية كبيرة في البنية التحتية للمسار، وسط تساؤلات حول أسباب الحادث.
مصادر محلية أفادت لوكالة شفق نيوز، بأن فرق الإنقاذ والطوارئ انتقلت إلى الموقع فور وقوع الحادث، وقامت بمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها من خلال إصلاح الأضرار التي لحقت بالخط الحديدي والعربات المتضررة.
ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية حتى الآن، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيقات لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى خروج القطار عن مساره.
يذكر أن هذه الحوادث تأتي في وقت حساس بالنسبة إلى قطاع النقل السككي، حيث تسعى الحكومة والهيئات المعنية إلى تحسين سلامة السكك الحديدية في البلاد.