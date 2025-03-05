خروج قطار الفلوجة - بغداد عن مساره في خان ضاري (فيديو)

شفق نيوز/ خرج قطار الفلوجة - بغداد، يوم الأربعاء، عن مساره في منطقة خان ضاري غربي العاصمة، مما أسفر عن تضرر جزء من سكة الحديد وبعض عربات القطار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحادث الذي وقع، خلّف أضراراً مادية كبيرة في البنية التحتية للمسار، وسط تساؤلات حول أسباب الحادث.

مصادر محلية أفادت لوكالة شفق نيوز، بأن فرق الإنقاذ والطوارئ انتقلت إلى الموقع فور وقوع الحادث، وقامت بمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها من خلال إصلاح الأضرار التي لحقت بالخط الحديدي والعربات المتضررة.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية حتى الآن، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيقات لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى خروج القطار عن مساره.

يذكر أن هذه الحوادث تأتي في وقت حساس بالنسبة إلى قطاع النقل السككي، حيث تسعى الحكومة والهيئات المعنية إلى تحسين سلامة السكك الحديدية في البلاد.