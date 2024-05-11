خروج جسر عن الخدمة مع زيادة الاطلاقات المائية لسد الموصل

شفق نيوز/ أعلن مدير ناحية "وانه" في محافظة نينوى علي محمد صالح، يوم السبت، عن خروج جسر عائم في الناحية عن الخدمة، بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة.

وقال صالح في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "جسراً عائماً يربط ناحية وانه (شمال الموصل) بناحية زمار خرج عن الخدمة بشكل مؤقت بعد أن غمرته المياه من أحد جوانبه"، مضيفاً أن "الجسر غمرته المياه بسبب ارتفاع منسوب نهر دجلة و زيادة اطلاقات سد الموصل".

وبين صالح أن الجسر "بطول 150 متراً انشأه الجهد الهندسي للجيش ليربط وانه بزمار، و اضطررنا لإيقافه عن العمل خشية على حياة المواطنين، حتى ينخفض منسوب النهر، ومن ثم عودته للعمل".

وتعد ناحية وانه شمال الموصل، أول منطقة تمر منها اطلاقات سد الموصل، الذي يبعد عنها مسافة 12 كم عبر نهر دجلة.

ورفعت إدارة سد الموصل، أمس الجمعة، الإطلاقات المائية من 1000 متر مكعب إلى 1200 متر مكعب في الثانية.

وقال مصدر في إدارة السد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تغيير التصريف المطلق من سد الموصل اعتباراً من الساعة الثانية والنصف من ظهر أمس إلى 1200 متر مكعب في الثانية".

وكانت محافظة نينوى قد أصدرت تحذيراً أول أمس الخميس للمواطنين والأنشطة السكنية السياحية والاستثمارية المتواجدة داخل حوض نهر دجلة، بأنه سيتم زيادة الإطلاقات المائية من سد الموصل.

لكن مدير مشروع سد الموصل حاتم طيب فتحي، طمأن يوم الأربعاء الماضي، السكان في نينوى والمحافظات القريبة بشأن وضع السد بعد موجة الأمطار والفيضانات، وقال إنه آمن ويعمل بشكل طبيعي.

وشهدت الموصل في الأيام الأخيرة موجة أمطار وفيضانات كبيرة عززت من خزين سد الموصل.

ويعد سد الموصل أكبر خزانات العراق المائية، لكنه مبني على أساسات من الجبس "الجص" ويتطلب حقناً منتظماً للإسمنت لملء التشققات في هيكله.

وفي العام 2016 حذرت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها وطلبت منهم الاستعداد لمغادرة البلاد في حال وقوع ما وصفته بالكارثة إذا انهار السد.